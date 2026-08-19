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Барро: Франция высылает двух иранских дипломатов из страны

First News Media08:50 - Сегодня
Барро: Франция высылает двух иранских дипломатов из страны

Франция намерена в ближайшее время выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание в Иране двух сотрудников французской дипмиссии в Тегеране.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Я заявил, что эти неприемлемые действия будут иметь последствия. В ближайшие дни два иранских дипломата будут высланы из Франции», — написал он в Telegram-канале.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о задержании в Иране 19 июля двух французских дипломатов. Министр уточнил, что задержанные занимались в Иране реализацией французских программ «по поддержке гражданского общества», в частности неких иранских ученых и художников. По словам министра, их удерживали несколько часов, допрашивали и грубо обращались с одним из них. Они были отпущены на свободу и вскоре вернулись во Францию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с Барро заявил о неприемлемости действий этих дипломатов, назвав их непрофессиональными. Он подчеркнул, что соблюдение законов страны пребывания и общепризнанных принципов дипломатии является «необходимым условием для продолжения работы иностранных представительств».

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