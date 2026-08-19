Трамп приостановил введение пошлин в 50% в отношении Канады

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что на три дня приостановил введение 50-процентных пошлин в отношении Канады.

«Я приостановил на три дня введение 50%-ных пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, поскольку Канада и США, с учетом окончательного согласования документов, достигли соглашения!» — написал американский лидер.

Также он заявил, что может быть возобновлен проект нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в штат Техас, который был заблокирован администрацией экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.