ОАЭ приостановили торговлю и все финансовые операции с Ираном

ОАЭ сообщили о приостановке всех торговых, финансовых и коммерческих операций с Тегераном на фоне ракетной атаки из Ирана.

Об этом сообщило министерство иностранных дел арабского государства.

"В свете региональной эскалации, которая подрывает как международную безопасность, так и мир в регионе, вся торговля, коммерческие обмены, финансовые операции с Ираном будут прекращены до дальнейшего оповещения", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в X.

Ранее Минобороны ОАЭ проинформировало, что системы противовоздушной обороны зафиксировали пуск двух баллистических ракет из Ирана. Одна из них упала за пределами территориальных вод государства, а вторая - в их пределах. Атака была направлена против морского судоходства, добавили в ведомстве.