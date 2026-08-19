Россельхознадзор назвал условия для пересмотра ограничений на армянские товары

Россия ждет от Армении отчета о санитарных проверках и четкого плана по соблюдению требований ЕАЭС, сообщили «Известиям» в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результаты расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной, по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС», — заявили в ведомстве.

С начала мая Россия начала вводить ограничения на импорт армянской сельхозпродукции. Позднее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что Армения сможет возобновить поставки агропродукции в прежнем объеме только в случае строгого соблюдения ветеринарных и фитосанитарных стандартов ЕАЭС.