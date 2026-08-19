В Нигерии больница рухнула в овраг после ливней - ВИДЕО

В городе Калабар (штат Кросс-Ривер, Нигерия) полностью обрушилась больница UNICEM после того, как проливные дожди спровоцировали оползень и смыли фундамент здания.

По словам местных жителей, персонал и пациенты успели эвакуироваться заранее, заметив признаки надвигающейся катастрофы.

По данным источника, сильная эрозия почвы привела к тому, что земля под медицинским учреждением ушла, оставив конструкцию в критическом положении. Пострадавшая больница UNICEM является важным медицинским центром, обслуживающим сотрудников и местных жителей Калабара.

Правительство штата Кросс-Ривер пока не выпустило официального заявления по поводу разрушения.

В ближайшее время ожидается оценка ущерба и восстановление медицинской инфраструктуры региона.