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В Нигерии больница рухнула в овраг после ливней - ВИДЕО

First News Media09:50 - Сегодня
В Нигерии больница рухнула в овраг после ливней - ВИДЕО

В городе Калабар (штат Кросс-Ривер, Нигерия) полностью обрушилась больница UNICEM после того, как проливные дожди спровоцировали оползень и смыли фундамент здания.

По словам местных жителей, персонал и пациенты успели эвакуироваться заранее, заметив признаки надвигающейся катастрофы.

По данным источника, сильная эрозия почвы привела к тому, что земля под медицинским учреждением ушла, оставив конструкцию в критическом положении. Пострадавшая больница UNICEM является важным медицинским центром, обслуживающим сотрудников и местных жителей Калабара.

Правительство штата Кросс-Ривер пока не выпустило официального заявления по поводу разрушения.

В ближайшее время ожидается оценка ущерба и восстановление медицинской инфраструктуры региона.

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