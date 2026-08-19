Во Франции перед световым шоу обрушилась трибуна

Трибуна со зрителями обвалилась перед началом светозвукового шоу в замке на северо-западе Франции, 16 человек пострадали, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на местную префектуру.

"Перед самым началом светозвукового спектакля в замке Бьенассис в (коммуне - ред.) Эрки... обвалилась трибуна под зрителями, которые садились по своим местам. Префектура (департамента - ред.) Кот-д'Армор сообщает о 16 пострадавших, включая пять человек, которые были госпитализированы", - отмечает радиостанция.

В момент происшествия, которое произошло вечером во вторник, на трибуне находились около 100 человек. Большинство пострадавших получили травмы средней тяжести, помощь им была оказана на месте. Пятеро были эвакуированы в больницу города Сен-Брие. Прокуратура начала расследование, чтобы определить обстоятельства инцидента.

Источник: РИА Новости