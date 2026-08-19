Сильные ливни вызвали наводнения и оползни на севере Чили - ВИДЕО

Сильные ливни в северной части Чили привели к масштабным подтоплениям и сходу оползней.

Наиболее сложная ситуация сложилась в регионе Антофагаста, в частности в провинции Токопилья, где стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре.

Проливные дожди, обрушившиеся на регион 18 августа, вызвали мощные потоки воды, которые затопили улицы и унесли припаркованные автомобили. В некоторых районах вместе с водой со склонов начали сходить грязь и камни, создав угрозу для жилых домов и местных жителей.

На фоне ухудшения обстановки президент Чили Хосе Антонио Каст объявил конституционное чрезвычайное положение в провинции Токопилья. Решение предусматривает привлечение дополнительных сил и ресурсов для ликвидации последствий стихии, оказания помощи населению и проведения необходимых спасательных работ.

Национальная служба предотвращения и реагирования на стихийные бедствия Чили установила красный уровень опасности сразу для нескольких территорий региона Антофагаста — Антофагасты, Тальталя, Мехильонеса и Токопильи. Такой уровень предупреждения связан с сохраняющейся угрозой новых подтоплений и оползней.

Особенно напряженная ситуация наблюдается в Папосо — прибрежном населенном пункте в составе муниципалитета Тальталь. Из-за интенсивных осадков расположенные в окрестностях овраги переполнились водой, что спровоцировало сходы грязи и грунта. Власти приняли решение об эвакуации жителей из потенциально опасных районов.