 Будут похоронены останки еще 5 пропавших без вести шехидов Первой Карабахской войны - ФОТО | 1news.az | Новости
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Будут похоронены останки еще 5 пропавших без вести шехидов Первой Карабахской войны - ФОТО

First News Media11:05 - Сегодня
Будут похоронены останки еще 5 пропавших без вести шехидов Первой Карабахской войны - ФОТО

В Азербайджане перезахоронят останки еще пяти шехидов Первой Карабахской войны, считавшихся пропавшими без вести.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении говорится, что 21 августа будут преданы земле останки пяти человек, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Их личности были установлены.

Останки шехида Джюмшюда Маммедова будут перезахоронены на Аллее шехидов в Лачине, Сардара Исмайылова - на кладбище села Астанлы Нефтчалинского района, Вагифа Магеррамова - на Аллее шехидов в Нефтчале, Мюршюда Нариманова - на кладбище села Мазрали Имишлинского района, а Акифа Гурбанова - на Аллее шехидов в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

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