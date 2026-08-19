«Скинемся на Трампа»: На иранском ТВ объявили сбор средств на убийство президента США: пока собрали лишь $535 - ВИДЕО

На иранском государственном телевидении начали сбор средств на убийство президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает MEMRI TV.

По данным издания, в эфире телеканала IRIB Quran ведущая Марьям Гасеми обратилась к зрителям с просьбой пожертвовать деньги в качестве вознаграждения тому, кто убьет американского лидера.

«Все иранцы надеются, что однажды мы объявим о смерти Трампа», — сказала Гасеми.

Всего за 10 минут прямого эфира телезрители собрали 81 млн туманов (около $435). Гость программы, иранский бизнесмен Алиреза Юнчи, пообещал добавить еще 19 млн туманов, доведя общую сумму до 100 млн (примерно $535).

В июле Израиль передал США разведданные, которые указывают на подготовку Ираном нового покушения на американского президента. Сообщения об угрозе появились на фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном. Сам Трамп утверждает, что это не первая попытка Ирана его убить.

Источник: «Газеты.Ru»