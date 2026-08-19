В армянской армии проводят проверки

Министр обороны Армении Сурен Папикян решил провести неожиданные проверки в воинских частях.

Об этом он написал в соцсетях.

"Провожу внезапные проверки, держа в центре внимания все вопросы — от занятий, предусмотренных распорядком дня, до всех остальных аспектов организации службы", — написал глава ведомства.

Ранее Папикян сообщил, что в армии ведется системная борьба с криминальной субкультурой. Министр отметил, что по его решению группы офицеров будут командированы в воинские части, несущие дежурство, с целью оказания поддержки служащим на местах коллегам, а также организации службы в войсках.

Напомним, 13 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя инциденты в армии и ситуацию в ВС в целом, анонсировал кадровые изменения в структурах, непосредственно отвечающих за эту сферу. Сразу после этого были уволены начальник управления по морально-психологической подготовке ВС Сереж Степанян и начальник Военной полиции Ашот Закарян.

Источник: Sputnik Армения