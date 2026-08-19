В Иране задержан родственник Хаменеи и глава иранской ячейки «Хезболла»

В Иране задержан родственник верховного лидера и руководитель организации «Ансар-е Хезболла» (иранское крыло «Хезболла») Мохаммад Багер Харрази.

Харрази был задержан в Куме на основании решения Специального суда по делам духовенства, передают иранские ТГ-каналы.

Сообщается, что его обвиняют в «деятельности, направленной против национальной безопасности».

Ранее Харрази был вызван на допрос в Специальный суд по делам духовенства, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. Поводом для судебного преследования стали его скандальные и спорные заявления относительно властей и последних политических процессов в стране.

На данный момент судебные органы Ирана официально не подтвердили факт ареста правительственного священнослужителя.

Напомним, что ранее Харрази оказался в центре внимания общественности из-за высказываний о якобы имевших место отставках президента Ирана Масуда Пезешкиана. Кроме того, он назвал существующую в Исламской Республике модель управления «устаревшей» и призвал к переходу к еще более жесткой теократической форме правления.