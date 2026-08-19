Ильхам Алиев исполнил желание маленькой Гюляр в Карабахе - ВИДЕО
11 июля Президент Ильхам Алиев ознакомился с проводимыми работами в селе Кичик Галадереси Шушинского района и встретился с жителями, вернувшимися в населенный пункт.
Во время беседы главы государства с семьей местного жителя Асада Асадова маленькая Гюляр попросила Президента подарить ей трактор.
Съёмочная группа Азербайджанского телевидения (AzTV) побывала в селе и сняла видеорепортаж о том, как после возвращения жителей в Кичик Галадереси постепенно возрождается жизнь, а также как исполнилось желание маленькой Гюляр.
Трактор, о котором маленькая Гюляр попросила Президента, уже передан семье Асадовых.
Отметим, что на первом этапе в село Кичик Галадереси в рамках программы "Великое возвращение" переселили 15 семей - 51 человека. Процесс возвращения жителей продолжится до конца года.
Это не первый подобный случай. Ранее Ильхам Алиев исполнил мечту маленького Аяза из села Ханоба Ходжавендского района. Мальчик попросил у президента грузовой автомобиль КамАЗ, и его просьба также была выполнена.
Подробнее - в видеоматериале AzTV.
Читайте по теме:
Ильхам Алиев исполнил мечту маленького Аяза: подарил его семье КАМАЗ - ВИДЕО