Ильхам Алиев исполнил желание маленькой Гюляр в Карабахе - ВИДЕО

11 июля Президент Ильхам Алиев ознакомился с проводимыми работами в селе Кичик Галадереси Шушинского района и встретился с жителями, вернувшимися в населенный пункт.

Во время беседы главы государства с семьей местного жителя Асада Асадова маленькая Гюляр попросила Президента подарить ей трактор.

Съёмочная группа Азербайджанского телевидения (AzTV) побывала в селе и сняла видеорепортаж о том, как после возвращения жителей в Кичик Галадереси постепенно возрождается жизнь, а также как исполнилось желание маленькой Гюляр.

Трактор, о котором маленькая Гюляр попросила Президента, уже передан семье Асадовых.

Отметим, что на первом этапе в село Кичик Галадереси в рамках программы "Великое возвращение" переселили 15 семей - 51 человека. Процесс возвращения жителей продолжится до конца года.

Это не первый подобный случай. Ранее Ильхам Алиев исполнил мечту маленького Аяза из села Ханоба Ходжавендского района. Мальчик попросил у президента грузовой автомобиль КамАЗ, и его просьба также была выполнена.

Подробнее - в видеоматериале AzTV.





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