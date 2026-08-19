Ален Симонян провел первую встречу на посту секретаря Совбеза: обсуждался TRIPP

Новый секретарь Совбеза Армении Ален Симонян провел свою первую встречу на этом посту с находящимся в Ереване членом Палаты представителей США Абраамом Хамаде.

Как сообщает пресс-служба армянского Совбеза, стороны обсудили реализацию проекта TRIPP, региональные процессы и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Хамаде прибыл в Армению с визитом 18 августа 2026 года. Он уже встретился со спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном и главой МИД Араратом Мирзояном.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») предусматривает создание стратегического транзитного коридора через территорию Армении. По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.

Источник: «Sputnik Армения»