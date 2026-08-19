Парламентская оппозиция Армении отказала Анне Акопян

Главы оппозиционных фракций парламента Армении не приняли предложение супруги премьер-министра Никола Пашиняна – Анны Акопян о встрече и обсуждении идеи законопроекта по борьбе с семейным насилием.

"У нашей фракции нет желания принимать это предложение", – заявил глава фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян журналистам в парламенте.

Ранее Анна Акопян заявила о необходимости укрепления в Армении института семьи, свободной от физического, психологического и любых других видов насилия. Для этого Акопян предложила выделить в Уголовном кодексе семейное насилие как отдельный вид преступления и ужесточить наказание за него. По ее мнению, подобный законопроект желательно принять единогласно, поэтому Акопян предложила оппозиционным фракциям провести обсуждения.

Источник: «Sputnik Армения»