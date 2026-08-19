Армении нужно начать переговоры с ЕС, считают в партии Пашиняна

Армении нужно начать переговоры об ассоциации с ЕС для углубления отношений с Евросоюзом, заявил журналистам депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Арман Егоян.

Названную партию возглавляет премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Процесс европейской интеграции предусматривает сближение с институтами Европейского союза, то есть углубление договорно-правовой базы. Начиная с этого момента, если мы хотим углубить отношения с Европейским союзом, мы должны начать переговоры об ассоциации", - сказал Егоян.

По его словам, это должно быть следующим институциональным шагом.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.