Андраш Бака вступил в должность президента Венгрии.

Об этом сообщил в X премьер-министр Петер Мадьяр.

"С сегодняшнего дня, 19 августа 2026 года, президентом Венгрии является Андраш Бака. Желаю господину президенту больших успехов, крепкого здоровья и как можно больше гуманизма в работе", - написал глава правительства.

Андраш Бака был избран парламентом 11 августа на безальтернативной основе. Пост президента Венгрии стал вакантным в июле после смещения с должности Тамаша Шуйока, занявшего его в 2024 г. по предложению правой коалиции премьер-министра Виктора Орбана. Шуйок был отстранен в результате принятия поправки к конституции, предложенной новым премьером Мадьяром. Президент Венгрии выполняет в основном представительские функции, власть сосредоточена в руках правительства во главе с премьер-министром.