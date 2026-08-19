Российские ВС атаковали маршрутку в Херсоне, погибли люди - ФОТО

Утром 19 августа российские ВС атаковали маршрутку в Херсоне. Погибли люди.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Ориентировочно в 08:50 российские ВС атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. Удар пришелся прямо по пассажирскому транспорту, в котором люди ехали по своим обычным делам.

«В результате этого удара погибли четыре человека. Сейчас их личности устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким убитых», - написал Прокудин в соцсети.

Имен погибших пока не разглашают - этим занимаются соответствующие службы.

«После удара водитель принял решение ехать в больницу на поврежденном транспорте, чтобы не терять драгоценное время. Он рисковал во второй раз попасть под атаку, но самым важным было быстрее доставить раненых к медикам», - говорится в заявлении.

Впоследствии в ОВА добавили, что погибли четверо пожилых людей - 69-летний мужчина и три женщины в возрасте 89, 63 и 71 года.