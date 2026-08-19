 Рада назначила Хмару министром обороны, Сибигу — главой МИД Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Рада назначила Хмару министром обороны, Сибигу — главой МИД Украины

First News Media15:20 - Сегодня
Рада назначила Хмару министром обороны, Сибигу — главой МИД Украины

Верховная Рада Украины поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги — на пост министра иностранных дел.

Об этом передает РБК-Украина.

До этого Хмара возглавлял оборонное ведомство в статусе исполняющего обязанности после июльской перезагрузки правительства.

Кандидатуры Хмары и Сибиги в парламент днем ранее внес президент Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил депутатов за поддержку назначения Андрея Сибиги министром иностранных дел и Евгения Хмары министром обороны.

"Задачи для обоих министров абсолютно ясны: Украине нужно больше мощи. И она ее получит", — заявил Зеленский.

Хмара, выступая в Верховной Раде перед голосованием по его кандидатуре, назвал усиление фронта и оперативное обеспечение военных вооружением ключевыми приоритетами своей работы.

Среди других приоритетов он назвал нанесение дальних и средних ударов по российским военным и стратегическим объектам, развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и наращивание производства вооружений.

Сибига, выступая в Верховной Раде перед голосованием по его кандидатуре на пост министра иностранных дел, главной целью дипломатической системы Украины назвал завершение войны.

Он отметил, что Украина находится на определяющем этапе войны, когда роль дипломатии приобретает особое значение. По его словам, внешняя политика страны будет ориентирована на максимальную прагматичность и результативность.

Среди ключевых приоритетов он назвал достижение справедливого мира, продвижение Украины по пути интеграции в ЕС и НАТО, а также укрепление связей с украинцами за рубежом.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины, однако по квоте президента не были назначены министр иностранных дел и министр обороны.

Поделиться:
317

Актуально

Мнение

«Оружие массового дезинформирования»: CNN ответит перед Баку в американском суде

Общество

Главу незаконной сети онлайн-казино задержали в Грузии и доставили в Азербайджан ...

Экономика

Транзит через Азербайджан: очередная партия зерна идет из России в Армению

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

В мире

Путин: атаки ВСУ на объекты в РФ наносят вред

Швейцария вслед за ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Тегеран предостерег страны региона от поддержки действий США против Ирана

Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Армения пересмотрит правила выдачи гражданства этническим армянам

В Турции микроавтобус с гостями помолвки попал в ДТП, есть погибшие

Сильные ливни в Тбилиси: подтоплены улицы, подвалы, станции метро, произошел оползень - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В центре Москвы обстреляли Range Rover азербайджанца

Последние новости

В грузовом поезде, следовавшем из Азербайджана в Грузию, произошёл пожар

Сегодня, 17:00

В Сумгайыте пропала 17-летняя девушка

Сегодня, 16:52

Путин: атаки ВСУ на объекты в РФ наносят вред

Сегодня, 16:42

Главу незаконной сети онлайн-казино задержали в Грузии и доставили в Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 16:29

«Nar» вносит вклад в развитие инклюзивной занятости - ФОТО

Сегодня, 16:17

«Карабах» отправился в Нидерланды - ФОТО

Сегодня, 16:15

Швейцария вслед за ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Сегодня, 16:10

Украина поблагодарила Азербайджан за помощь в обеспечении работы энергосистемы страны

Сегодня, 16:00

Тегеран предостерег страны региона от поддержки действий США против Ирана

Сегодня, 15:57

Стали известны подробности трагедии в семье телеведущей Камили Бабаевой

Сегодня, 15:45

«Зелёная пятница» снова в «İrşad»! - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией

Сегодня, 15:30

Рада назначила Хмару министром обороны, Сибигу — главой МИД Украины

Сегодня, 15:20

Назначен новый руководитель Аппарата Министерства культуры

Сегодня, 15:06

Транзит через Азербайджан: очередная партия зерна идет из России в Армению

Сегодня, 15:00

В Баку выявили 174 мясных магазина с нарушениями - ФОТО

Сегодня, 14:55

Российские ВС атаковали маршрутку в Херсоне, погибли люди - ФОТО

Сегодня, 14:53

Андраш Бака вступил в должность президента Венгрии

Сегодня, 14:43

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Казахстана - ФОТО

Сегодня, 14:38

Детали трагедии в Масазыре: женщина нанесла мужу смертельный ножевой удар во время намаза - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10