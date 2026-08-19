Рада назначила Хмару министром обороны, Сибигу — главой МИД Украины

Верховная Рада Украины поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги — на пост министра иностранных дел.

Об этом передает РБК-Украина.

До этого Хмара возглавлял оборонное ведомство в статусе исполняющего обязанности после июльской перезагрузки правительства.

Кандидатуры Хмары и Сибиги в парламент днем ранее внес президент Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил депутатов за поддержку назначения Андрея Сибиги министром иностранных дел и Евгения Хмары министром обороны.

"Задачи для обоих министров абсолютно ясны: Украине нужно больше мощи. И она ее получит", — заявил Зеленский.

Хмара, выступая в Верховной Раде перед голосованием по его кандидатуре, назвал усиление фронта и оперативное обеспечение военных вооружением ключевыми приоритетами своей работы.

Среди других приоритетов он назвал нанесение дальних и средних ударов по российским военным и стратегическим объектам, развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и наращивание производства вооружений.

Сибига, выступая в Верховной Раде перед голосованием по его кандидатуре на пост министра иностранных дел, главной целью дипломатической системы Украины назвал завершение войны.

Он отметил, что Украина находится на определяющем этапе войны, когда роль дипломатии приобретает особое значение. По его словам, внешняя политика страны будет ориентирована на максимальную прагматичность и результативность.

Среди ключевых приоритетов он назвал достижение справедливого мира, продвижение Украины по пути интеграции в ЕС и НАТО, а также укрепление связей с украинцами за рубежом.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины, однако по квоте президента не были назначены министр иностранных дел и министр обороны.