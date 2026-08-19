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«Зелёная пятница» снова в «İrşad»! - ФОТО - ВИДЕО

First News Media15:40 - Сегодня
«Зелёная пятница» снова в «İrşad»! - ФОТО - ВИДЕО

С 21 по 31 августа стартуют скидки в рамках «Зелёной пятницы» — до 70%.

«İrşad» вновь запускает традиционную кампанию «Зелёная пятница», которая делает покупки ещё выгоднее.

В рамках кампании, которая пройдёт с 21 по 31 августа, будут действовать реальные скидки до 70% на электронику, бытовую технику, мебель и товары других категорий.

Покупатели смогут приобрести отдельные товары по сниженным ценам в беспроцентную рассрочку сроком до 18 месяцев, а также оформить рассрочку на 6 месяцев без процентов и комиссии.

«Зелёная пятница» предоставляет отличную возможность выгодно приобрести самые разные товары — от предметов первой необходимости до давно запланированных покупок.

Желающие приобрести новый смартфон, телевизор, бытовую технику, мебель и другие товары смогут воспользоваться специальными скидками и выгодными условиями оплаты.

Акция будет действовать в магазинах «İrşad» и на онлайн-платформах исключительно с 21 по 31 августа.

Представляем некоторые товары, доступные в рамках кампании по специальным ценам:

Новый смартфон Redmi 17 — со скидкой 150 AZN.

Планшеты Honor — со скидкой 20% к началу нового учебного года.

Смартфоны iPhone 15, 16 и 17 — со скидкой 300 AZN.

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max 256 GB — со скидкой 500 AZN.

Кофемашина De’Longhi ECAM 220.60.B — со скидкой 600 AZN.

Электробритва Taube TB-ST90M — со скидкой 75%: 9,99 AZN вместо 39,99 AZN.

Наушники Apple AirPods 4 — со скидкой 110 AZN, по цене 289,99 AZN.

Электрический чайник Ardesto EKL-T32S — со скидкой 70%, по цене 14,99 AZN.

Смарт-часы Mibro C4 (XPAW021) Silvery — со скидкой 60%: 59,99 AZN вместо 149,99 AZN.

Ноутбук HP 250 G10 (8X9C9ES) — со скидкой 350 AZN для тех, кто хочет начать новый учебный год с новым ноутбуком.

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