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Тегеран предостерег страны региона от поддержки действий США против Ирана

First News Media15:57 - Сегодня
Тегеран предостерег страны региона от поддержки действий США против Ирана

Иранские военные предложили странам Персидского залива отказаться от поддержки США в конфликте с Тегераном, сообщает EFE.

«Мы предупреждаем: любая помощь или содействие, оказываемое агрессору — американским военным — будет рассматриваться как сотрудничество с американскими вооруженными силами», — заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал Али Абдоллаха.

По его словам, никакие действия США в регионе не ускользают от внимания Ирана.

Предупреждение прозвучало после того, как Абу-Даби обвинил Тегеран в запуске двух ракет по территории страны, вследствие чего ОАЭ заморозили все торговые отношения с Ираном.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения ОАЭ необоснованными.

Источник: Интерфакс

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