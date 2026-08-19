Стали известны подробности трагедии в семье телеведущей Камили Бабаевой

17 августа стало известно о тяжелой утрате в семье известной азербайджанской телеведущей Камили Бабаевой - скончалась ее мать Муневер Бабаева.

Как сообщает Lent.az, тело матери телеведущей было обнаружено в доме, где она проживала. Инцидент произошел на территории Низаминского района.

77-летняя Мунэвер Бабаева была найдена мертвой в своей квартире за запертой дверью. Сообщается, что она страдала сердечным заболеванием.

По факту произошедшего проводится расследование.

Источник: Lent.az