Путин: атаки ВСУ на объекты в РФ наносят вред

Атаки ВСУ на объекты промышленности и инфраструктуры в России наносят вред.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Но критических последствий от них нет и быть не может, добавил также он.

"На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно", - сказал глава государства.

Источник: ТАСС