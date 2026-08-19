 В грузовом поезде, следовавшем из Азербайджана в Грузию, произошёл пожар | 1news.az | Новости
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В грузовом поезде, следовавшем из Азербайджана в Грузию, произошёл пожар

First News Media17:00 - Сегодня
В грузовом поезде, следовавшем из Азербайджана в Грузию, произошёл пожар

В Товузе произошёл пожар в поезде.

Как сообщает AПA, возгорание было зафиксировано в одном из вагонов грузового поезда, следовавшего из Азербайджана в Грузию, на территории станции Товуз.

По предварительным данным, пожар произошёл в 36-м вагоне грузового состава из 42 вагонов из-за задымления 70 тонн серного порошка.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные машины и личный состав Товузской районной государственной пожарной части Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен в короткие сроки, вагон, в котором произошло возгорание, а также остальные вагоны были защищены от огня.

На место происшествия также прибыли сотрудники других соответствующих структур. По факту проводится расследование.

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