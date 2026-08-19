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В Индонезии 40 000 человек остались без крова

First News Media17:20 - Сегодня
В Индонезии 40 000 человек остались без крова

Около 40 000 человек остались без крова, почти 12 000 домов были повреждены в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло 15 августа в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара у побережья острова Флорес.

Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии.

По последним данным, число жертв землетрясения достигло 70 человек, 1182 человека получили ранения. 16 400 семей в трех провинциях пострадали от стихии. В пострадавших районах повреждены 11 925 домов, 663 учебных заведения, 184 правительственных здания, 182 медицинских учреждения, 173 религиозных учреждения и десятки других объектов инфраструктуры, включая дороги и мосты.

Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести. Электроснабжение в пострадавших районах практически полностью восстановлено. Информационное агентство Antara со ссылкой на секретаря кабинета министров Индонезии Тедди Индру Виджаю сообщило, что власти страны направили в общей сложности 253 тонны помощи в пострадавшую от землетрясения провинцию Восточная Нуса-Тенгара.

Источник: РИА Новости

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