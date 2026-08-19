«Даже не достойно комментария»: сестра Ким Чен Ына о сокращении военных учений США и Южной Кореи

КНДР совершенно не интересует решение США и Южной Кореи сократить вдвое совместные военные учения, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Что касается сокращения совместных военных учений США и Южной Кореи, о котором несколько дней назад внезапно объявил президент США (Дональд Трамп. — Ред.), то мы не считаем это даже достойным комментария и совершенно этим не интересуемся», — заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Ким Е Чжон подчеркнула, что КНДР обращает внимание не на сокращение отдельных маневров, а на то, что совместные учения США и Южной Кореи продолжаются.

Источник: РИА Новости