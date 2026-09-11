Представители дипломатического корпуса в Шуше — ФОТО

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур прибыли в город Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гости в ходе поездки ознакомятся с городом Шуша, его историческими местами и завораживающей природой, а также с восстановительно-созидательными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

В поездке принимает участие делегация из 150 человек, представляющая 58 стран и 9 международных организаций. Это 22-й по счету визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории с 2020 года.