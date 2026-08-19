«Сабах» объявил стартовый состав на матч с «Хапоэлем»
Сегодня «Сабах» проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против израильского «Хапоэля Беэр-Шева». Встреча пройдет в Бухаресте на стадионе «Джулешти».
«Хапоэль Беэр-Шева»: Офир Марциано, Мигел Витор (к), Итай Ротман, Гай Мизрахи, Педру Амадор, Нив Йеошуа, Лукас Вентура, Элиэль Перец, Джейвон Ист, Захи Ахмад, Игор Златанович.
Главный тренер: Ран Кожух.
«Сабах»: Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Ксандер Северина, Джой-Ланс Миккельс.
Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.
Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Главный арбитр — итальянец Давиде Масса.
Ответная встреча состоится 25 августа в Баку.