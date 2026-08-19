На могиле Джавада Мирджавадова предложили создать достойный надгробный памятник – ФОТО

Ранее в социальных сетях распространилась фотография неухоженной могилы известного азербайджанского художника, заслуженного деятеля искусств Джавада Мирджавадова, вызвавшая резонанс.

Напомним, что снимком в Facebook поделилась художница Милена Набиева - пользователи соцсети выразили обеспокоенность состоянием могилы художника, а некоторые также высказались за замену надгробного камня, посчитав, что нынешнее оформление могилы не соответствует статусу художника.

Отметим, что к обсуждению присоединились родственники Дж.Мирджавадова, чью позицию в Facebook озвучила доктор философии по искусствоведению Нигяр Ахундова. По ее словам, могила художника недавно была приведена в порядок, а менять надгробный камень семья не намерена. Она подчеркнула, что камень был выбран покойной женой Мирджавадова в соответствии с его художественной концепцией и является частью его наследия. Замена надгробия, по словам Н.Ахундовой, противоречила бы последней воле художника.

В свою очередь, Милена Набиева подробно рассказала в своем Facebook-статусе о сложившейся ситуации, отметив следующее: «Со мной связался человек, имеющий большое отношение к художественной сфере. Наш разговор изначально был совсем о другом, но в какой-то момент речь зашла о картинах Джавада. Тогда он спросил меня, знаю ли я, в каком состоянии находится его могила. Я призналась, что никогда там не была и даже не знала, где именно она находится. Он прислал мне фотографии - и я была в шоке от увиденного».

Художница отмечает, что поскольку сразу поехать к этому месту она не могла, она договорилась, что приедет на следующей день: «Фотографиями я также поделилась в Facebook, практически ничего не написав, потому что сама была слишком потрясена увиденным. Как и обещала, я посетила могилу Мирджавадова Джавада. И увидела уже совсем другую картину: могила убрана, очищена и приведена в порядок. Однако после этого мне стало известно ещё одно обстоятельство, которое я считаю необходимым озвучить».

ВЫЗВАВШЕЕ РЕЗОНАНС ФОТО НЕУХОЖЕННОЙ МОГИЛЫ ДЖАВАДА МИРДЖАВАДОВА

«Нигяр Ахундова в своём посте написала, что несколько дней назад на кладбище приезжали друзья семьи Мирджавадовых, сфотографировали место захоронения и увидели, что там уже чисто. Сегодня же, когда я приехала на кладбище, один из работников - его имя я намеренно не называю, хотя у меня имеется запись нашего разговора - рассказал мне другую версию произошедшего» - продолжает М.Набиева.

По словам работника, на кладбище пришёл молодой человек лет 35-40 и представился сыном, (сыну 60 лет) попросил привести могилу в порядок, а затем стал фотографировать место захоронения: «И что до него не было никого. Я не утверждаю, что знаю, кто именно был этот человек и с какой целью он приехал. Я лишь передаю то, что мне рассказал работник кладбища. Именно поэтому я не хочу делать поспешных выводов, но считаю правильным, чтобы эти обстоятельства были известны. Также хочу ещё раз совершенно чётко объяснить: у меня не было и нет цели во что бы то ни стало менять камень».

Художница отмечает, что ее цель была совершенно в другом - обратить внимание на состояние могилы и добиться того, чтобы место захоронения Мирджавадова Джавада было приведено в достойное состояние: «Если в дальнейшем понадобится заменить разрушающийся камень или восстановить ограду, это должно быть сделано достойно и профессионально. Тем, кто пишет неправду или пытается представить ситуацию так, будто я должна была сама приехать и убрать могилу, хочу ответить. Я физически не могла приехать в тот же день и смогла попасть в город и посетить могилу только сейчас. И ещё хочу отметить: я всего лишь рядовой художник. В мои обязанности не входит следить за могилами художников. Я просто не смогла пройти мимо этой проблемы, потому что посчитала это вопросом справедливости и человеческого достоинства. Я не понимаю, зачем превращать вопрос памяти о выдающемся человеке в попытку обвинить того, кто обратил внимание на проблему».

ТАК МОГИЛА ХУДОЖНИКА ВЫГЛЯДИТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК БЫЛА ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК

Милена Набиева подчеркивает, что по словам Нигяр Ахундовой, могила была чистой за несколько дней до ее поста: «Но для меня это не было расследованием. Моей главной целью было одно, чтобы могила человека, оставившего огромный след в истории нашей культуры, больше не находилась в таком состоянии. И сегодня я искренне радуюсь тому, что здесь чисто и ухоженно. Мне уже совершенно не важно, сделали это до моего поста или после него. Главное - результат. Хочу особо подчеркнуть: я нигде не писала о том, что существующий камень нужно заменить на обычный чёрный мрамор, как об этом было написано в комментариях под постом Нигяр ханум. Наоборот. В нашей стране есть огромное количество талантливых и гениальных скульпторов, которые могли бы создать достойную художественную композицию, способную передать характер, личность и масштаб Мирджавадова Джавада».

В пример М.Набиева приводит народного художника, скульптора Гусейн Хагвердиев, создавшего для Джавада Мирджавадова прекрасный бронзовый барельеф, который был установлен на фасаде дома, где художник прожил до конца своей жизни: «Мне кажется, было бы замечательно создать для его могилы особую, продуманную композицию, в которой можно было бы объединить творчество и память трёх художников - самого Мирджавадова Джавада, его супруги и его брата. Это могло бы стать не просто надгробием, а настоящим произведением искусства - достойным имени Мирджавада Джавада и его места в истории азербайджанской культуры. Но это сугубо мое личное мнение. Не ради роскоши и не ради показного памятника. А ради уважения, памяти и той культурной ценности, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений».

Художница подчеркивает, что считает необходимым восстановить ограждение семейного захоронения, чтобы это место оставалось ухоженным и защищённым от дальнейшего засорения и разрушения: «Но самое главное для меня сейчас даже не камень и не забор. Самое главное - память. Некоторые пишут, что, согласно мусульманским правилам, надгробные камни со временем должны сравняться с землёй. Я не хочу спорить с религиозными нормами. Но тогда у меня возникает простой человеческий вопрос: А должна ли вместе с камнем сравняться с землёй и память о человеке? Если человек при жизни был велик, если он оставил после себя произведения, знания, идеи и огромный вклад в культуру нашей страны, разве его память должна постепенно исчезнуть только потому, что однажды камень разрушится или сравняется с землёй? Кто тогда вспомнит, где похоронен Мирджавадов Джавад?».

БАРЕЛЬЕФ ДЖАВАДА МИРДЖАВАДОВА

Художница отмечает, что для нее вопрос не в том, насколько высоким должен быть камень, а вопрос в том, должны ли мы позволить памяти исчезнуть: «Я не призываю устанавливать огромные памятники или превращать могилы в нечто показное. Я говорю о необходимости сохранить достойное обозначение места захоронения человека, оставившего значительный след в истории нашей культуры. Мы должны приходить к могилам таких людей. Ухаживать за ними. Помнить их имена. Рассказывать о них нашим детям и молодёжи. А сегодня многие художники даже не знали, где похоронен Джавад. Смерть человека не означает, что мы должны его забыть. Наоборот - именно после ухода человека наша ответственность за сохранение его памяти становится ещё больше».

Свою публикацию в Facebook М.Набиева завершила следующими словами: «И ещё одно. Я искренне считаю, что те, кто сознательно поддерживает несправедливость, распространяет непроверенную информацию и пытается выставить неправым человека, который всего лишь поднял важный вопрос, должны помнить: несправедливость рано или поздно может коснуться каждого. Сегодня мы можем пройти мимо чужой несправедливости. Но завтра столкнуться с ней можем уже сами. Я очень хочу, чтобы эта история стала не поводом для обвинений или споров, а примером того, как должно быть.Чтобы наша молодёжь понимала: культура, искусство и люди, которые их создавали, - это наше наследие. И наша обязанность - беречь это наследие не только в книгах и музеях, но и в тех местах, где покоятся его создатели. Сегодня я стою у могилы Мирджавадова Джавада и радуюсь тому, что она чистая. И надеюсь, что отныне она такой и останется.

МИЛЕНА НАБИЕВА У МОГИЛЫ ДЖАВАДА МИРДЖАВАДОВА