39-летний Варди может вернуться в родной «Шеффилд Уэнсдей»

Английский клуб «Шеффилд Уэнсдей» рассчитывает вернуть в свои ряды нападающего Джейми Варди.

Как сообщает talkSPORT со ссылкой на председателя совета директоров клуба Дэвида Сторча, руководство заинтересовано в подписании 39-летнего футболиста. Сторч отметил, что клуб был бы рад видеть игрока в команде, однако из-за текущих финансовых ограничений руководству приходится искать специальные способы для формирования подходящего предложения.

Джейми Варди является воспитанником молодежной системы «Шеффилд Уэнсдей». Основную часть своей карьеры форвард провел в «Лестер Сити», в составе которого стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16.