На каких улицах Баку 20 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК
В Баку наблюдается транспортная загруженность на трех направлениях.
Как передает 1news.az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
В настоящее время ситуация на дорогах следующая:
- Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- Проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Мюзаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буньядова.
На указанных направлениях наблюдаются транспортные заторы.
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