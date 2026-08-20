На каких улицах Баку 20 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

В Баку наблюдается транспортная загруженность на трех направлениях.

Как передает 1news.az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

В настоящее время ситуация на дорогах следующая:

Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января"; Проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Мюзаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января"; 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буньядова.

На указанных направлениях наблюдаются транспортные заторы.