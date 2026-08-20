 На каких улицах Баку 20 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК | 1news.az | Новости
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Общество

На каких улицах Баку 20 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

First News Media08:35 - Сегодня
На каких улицах Баку 20 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

В Баку наблюдается транспортная загруженность на трех направлениях.

Как передает 1news.az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

В настоящее время ситуация на дорогах следующая:

  1. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
  2. Проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Мюзаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
  3. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буньядова.

На указанных направлениях наблюдаются транспортные заторы.

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