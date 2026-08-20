В ряде районов Баку и регионов Азербайджана временно отключат электричество

В целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 20 августа в ряде районов будут проведены ремонтные работы на некоторых воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В зоне обслуживания Евлахской электрической сети с 09:00 до 12:00 будут введены ограничения на подачу электроэнергии на части улиц Наримана Нариманова, Гасан-бека Зардаби, Нового Евлаха, Ганбоя Гулиева, Мирзы Алекпера Сабира и Самеда Вургуна.

На некоторых территориях сел Газян, Гапанлы и Гайнаг, входящих в зону обслуживания Тертерской электрической сети, с 10:00 до 14:00 будет прервана подача электроэнергии.

Плановое отключение с 10:00 до 14:00 затронет часть сел Булаготаги, Араб, Хушун, Кюкель, Караган-Сади, Караган-Шыхлар и Юхары Касиль Агдашского района.

На территории Гёйчайской электрической сети с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на некоторых территориях сел Карахыдыр, Караман, Ляк, Мырты, Шакяр, Вейселли и Ялман.

Кроме того, в столице на территории Управления районного энергоснабжения и сбыта (РЕТСИ) Ясамальского района будут проведены ремонтные работы на трансформаторной подстанции.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет прервана подача электроэнергии на части улиц Асад Ахмедов, Захид Халилов, Мətbuat, Абдуррахим-бек Хагвердиев, Шафайят Мехдиев и Аким Аббасов.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.