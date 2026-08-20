На юге Франции нашли обгоревшее тело TikTok-блогерши Сони Беллины

Известную TikTok-блогершу Соню Беллину убили и сожгли на юге Франции.

Об этом со ссылкой на заявление прокурора города Ним Сесиль Женсак сообщает телеканал BFMTV.

Тело убитой было обнаружено утром 12 августа, но из-за сильных повреждений на установление принадлежности тела понадобилась неделя. «Результаты ДНК-экспертизы подтвердили, что личность обнаруженного мертвым и частично обгоревшим человека действительно совпадает с личностью Беллины», — сказала Женсак.

В рамках расследования полиция задержала и поместила под стражу двух подозреваемых. На блогершу были подписаны более 260 тысяч человек в TikTok.

Источник: Lenta.ru