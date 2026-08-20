В Шамахы автомобиль упал в овраг: погибла супружеская пара - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия (ДТП) со смертельным исходом, произошедшего в Шамахинском районе.

Как сообщает Oxu.Az, находившиеся в автомобиле, скатившемся в овраг на территории села Чухуръюрд, 75-летний Матлаб Асланов и 70-летняя Шовкат Асланова были супругами.

При падении в овраг транспортное средство врезалось в дерево. От полученных травм оба человека скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

09:03

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории села Чухуръюрд Шамахинского района, в результате которого гражданин оказался зажатым в автомобиле.

Как сообщили в ведомстве, в связи с поступившей информацией к месту происшествия были незамедлительно привлечены пожарные-спасатели Шамахинского районного отдела Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате того, что легковой автомобиль марки ВАЗ-2121 «Нива» вышел из-под управления и опрокинулся в овраг, а водитель оказался зажатым в нем.

Пожарные-спасатели извлекли из автомобиля водителя - Асланова Мятлаба Исмаил оглы 1951 года рождения, а также тело скончавшейся пассажирки - Аслановой Шовкет Гасым кызы 1956 года рождения и передали их по назначению.

В связи с происшествием соответствующими структурами проводится расследование.