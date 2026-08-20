В Китае призвали Японию не играть с огнем в вопросах ядерного оружия

Пекин призывает Токио прекратить игры с огнем в вопросам ядерного оружия, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Если Токио решится на создание собственного ядерного оружия, стратегический баланс в Северо-Восточной Азии будет полностью нарушен, а гонка ядерных вооружений в регионе может вспыхнуть в любой момент. Если японские правые продолжат играть с огнем в вопросах ядерной политики, в конечном счете японцы вновь окажутся на скамье подсудимых истории", - указал он в статье для ТАСС.