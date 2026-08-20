 Россия ударила по Киеву баллистикой: есть много погибших и раненых - ФОТО | 1news.az | Новости
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Россия ударила по Киеву баллистикой: есть много погибших и раненых - ФОТО

First News Media10:08 - Сегодня
Россия ударила по Киеву баллистикой: есть много погибших и раненых - ФОТО

Российская армия в ночь на четверг, 20 августа, обстреляла Киев баллистическими ракетами.

Согласно последним данным, в результате атаки погибли не менее 12 человек, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Ранее он также указывал, что пострадали 33 человека.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах Киева.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате этого обстрела повреждены жилые дома, медицинское и образовательное учреждения, горят большие складские площади.

Кличко написал в Telegram, что в Соломенском районе обломки упали возле пятиэтажного здания. В доме выбиты окна. Возник пожар. По словам мэра, под ударом оказался также девятиэтажный жилой дом, его верхние этажи разрушены.

По другому адресу в укрытии заблокированы люди. В том же районе повреждено здание детской больницы, на территории медучреждения загорелись автомобили. В Дарницком и Святошинском районах загорелись нежилые помещения.

Источник: DW

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