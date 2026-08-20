В Японии экспресс-поезд насмерть сбил четырех рабочих
Четверо рабочих, занимавшихся ремонтом путей на станции в японском городе Канума (префектура Тотиги) были сбиты экспресс-поездом.
Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал NHK.
"Инцидент произошел, когда экспресс-поезд въезжал на платформу. Все четверо были доставлены в больницу в бессознательном состоянии, где были объявлены мертвыми", - отмечает телеканал.
Полиция расследует обстоятельства аварии.
По данным компании Tobu Railway, из-за инцидента движение поездов между городами Тотиги и Никко временно приостановлено в обоих направлениях.
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