В Агдаме задержан отец пятерых детей, подозреваемый в убийстве тестя ножом - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства в Агдамском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, причиной преступления послужил уход супруги Эльдениза Ганбарова из семейного дома к родителям после ссоры с мужем.

По имеющимся данным, Ганбаров приехал в дом тестя, чтобы забрать жену обратно. Однако женщина категорически отказалась возвращаться. В этот момент тесть - Закир Гусейнов - предложил зятю проявить терпение, дать супруге несколько дней побыть в родительском доме и вернуться к разговору после того, как ситуация нормализуется.

Однако это предложение лишь разъярило Эльдениза Ганбарова. Согласно полученной информации, ночью он вернулся к дому тестя, разорвал защитную сетку на окне, проник внутрь и нанёс ножевые ранения спящему Закиру Гусейнову.

В результате нападения Закир Гусейнов (1969 г.р.) скончался. Подозреваемый в убийстве - Эльдениз Ганбаров (1996 г.р.) - был задержан.

Стало известно, что Ганбаров и ранее применял физическое насилие в отношении своей супруги, нанося ей телесные повреждения.

Отметим, что у Эльдениза и его супруги в совместном браке родились пятеро детей.

По факту убийства проводится расследование.

08:43

В Агдаме произошло убийство.

Как передает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Сафарли.

По имеющейся информации, Закир Джалал оглы Гусейнов (1969 г.р.) получил ножевое ранение во время конфликта на почве личных отношений. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в его убийстве зять - Эльдениз Эльшан оглы Ганбаров (1996 г.р), задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело.