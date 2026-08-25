В Агдаме задержан отец пятерых детей, подозреваемый в убийстве тестя ножом - ОБНОВЛЕНО
Стали известны подробности убийства в Агдамском районе.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, причиной преступления послужил уход супруги Эльдениза Ганбарова из семейного дома к родителям после ссоры с мужем.
По имеющимся данным, Ганбаров приехал в дом тестя, чтобы забрать жену обратно. Однако женщина категорически отказалась возвращаться. В этот момент тесть - Закир Гусейнов - предложил зятю проявить терпение, дать супруге несколько дней побыть в родительском доме и вернуться к разговору после того, как ситуация нормализуется.
Однако это предложение лишь разъярило Эльдениза Ганбарова. Согласно полученной информации, ночью он вернулся к дому тестя, разорвал защитную сетку на окне, проник внутрь и нанёс ножевые ранения спящему Закиру Гусейнову.
В результате нападения Закир Гусейнов (1969 г.р.) скончался. Подозреваемый в убийстве - Эльдениз Ганбаров (1996 г.р.) - был задержан.
Стало известно, что Ганбаров и ранее применял физическое насилие в отношении своей супруги, нанося ей телесные повреждения.
Отметим, что у Эльдениза и его супруги в совместном браке родились пятеро детей.
По факту убийства проводится расследование.
08:43
В Агдаме произошло убийство.
Как передает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Сафарли.
По имеющейся информации, Закир Джалал оглы Гусейнов (1969 г.р.) получил ножевое ранение во время конфликта на почве личных отношений. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Подозреваемый в его убийстве зять - Эльдениз Эльшан оглы Ганбаров (1996 г.р), задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело.