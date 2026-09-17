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Тале Алиев: ООН не смогла пресечь агрессию против Азербайджана

First News Media09:35 - Сегодня
Тале Алиев: ООН не смогла пресечь агрессию против Азербайджана

Международное сообщество должно оставаться непоколебимым в противодействии безнаказанности, поддержке жертв, выживших и их семей, содействии национальным усилиям по привлечению к ответственности и борьбе с дезинформационными кампаниями, направленными на освобождение лиц, несущих ответственность за тягчайшие преступления.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Тале Алиев на заседании Совета Безопасности организации по формуле Арриа на тему "Защита международного права в условиях вооруженных конфликтов".

"Прежде всего, мы хотели бы выразить благодарность постоянному представительству Пакистана за организацию этого важного обсуждения. Вооруженные конфликты продолжают сопровождаться серьезными нарушениями международного права, высоким уровнем гибели и ранений среди мирного населения, а также преднамеренным или неизбирательным нанесением ударов по гражданским объектам и важной гражданской инфраструктуре, в том числе в условиях оккупации", - отметил он, добавив, что опыт Азербайджана подчеркивает ограниченность международной системы.

Так, ООН и другие международные организации не смогли предотвратить агрессию, совершенную против Азербайджана, и серьезные нарушения международного права, а также положить конец почти трехдесятилетней оккупации азербайджанских территорий.

"Первое, что требуется для соблюдения международного права и обеспечения ответственности, - это политическая воля. Некоторые действия в вооруженных конфликтах представляют собой тяжкие преступления по международному праву и запрещены императивными нормами (jus cogens), одновременно составляя серьезное нарушение обязательств перед международным сообществом в целом (erga omnes).

Все государства несут обязательства по международному праву расследовать подобные правонарушения, привлекать к суду ответственных лиц и обеспечивать предание виновных правосудию. Эти обязательства вытекают из ряда юридически обязывающих документов, а также из международного обычного права. Соответственно, всеобщие амнистии, фактическая безнаказанность или иные формы иммунитета, а также досрочное освобождение лиц, несущих ответственность за тягчайшие международные преступления, несовместимы с обязательствами государств по международному праву", - заключил Тале Алиев.

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