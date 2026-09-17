Скончалась поэтесса и сценарист фильма «Хлеб поровну» Алла Ахундова

Скончалась лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, сценарист, поэтесса и переводчик Алла Ахундова.

Об этом АПА сообщил председатель московского отделения Союза писателей Азербайджана Абузар Багиров.

Отметим, что Алла Ахундова родилась в 1939 году в Москве. В 1964 году она окончила Литературный институт имени Максима Горького, а в 1967 году — сценарное отделение Высших курсов режиссёров и сценаристов. В 1970 году она была удостоена Государственной премии Азербайджанской ССР, а в 1988 году — почётного звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР. С 2003 года она также являлась персональным пенсионером Президента Азербайджанской Республики.