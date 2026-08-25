В Баку ремонтируются гимназия искусств, 3 школы и 3 детских сада

В рамках подготовки к новому учебному году в 7 образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, ведутся строительные работы и капитальный ремонт.

Об этом 1news.az сообщили в Управлении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются снос и новое строительство 3 школ (№ 57, 68 и 141), а также капитальный ремонт 1 школы (гимназия искусств) и 3 детских садов (детский сад № 352, ясли-сад имени Наримана Гахраманова и детский сад имени Этибара Омарова).

Кроме того, в 210 образовательных учреждениях, где имеется соответствующая необходимость, проводятся текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы.

Отметим, в течение 2025–2026 учебного года в 4 школах, подведомственных BŞTİ (№ 59, 151, 324 и 313), и 2 детских садах (№ 101 и 351) были завершены работы по реконструкции и ремонту-восстановлению, после чего объекты были введены в эксплуатацию. Наряду с этим после капитального ремонта возобновили работу 5 дошкольных образовательных учреждений — детские сады № 99, 116, 257, 328 и детский сад имени А. Мамедова.