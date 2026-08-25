Финансовая отчётность Фонда Возрождения Карабаха за 2025 год успешно прошла аудит PwC

Фонд возрождения Карабаха опубликовал финансовую отчётность по состоянию на 31 декабря 2025 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), а также отчёт (заключение) независимого аудитора — компании «PwC Азербайджан», по итогам аудиторской проверки за соответствующий период.

Финансовая отчётность Фонда включает отчёт о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчёт об изменениях в капитале и отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечания к финансовой отчётности, включая информацию о существенных положениях учётной политики и прочую пояснительную информацию.

В заключении от 22 мая 2026 года по финансовой отчётности Фонда Возрождения Карабаха по состоянию на 31 декабря 2025 года, вынесенном компанией «PwC Азербайджан», назначенной внешним аудитором соответствующим решением Наблюдательного совета Фонда, отмечается: «По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение «Фонда Возрождения Карабаха» («Фонд») по состоянию на 31 декабря 2025 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Стандартами учёта МСФО».

Следует отметить, что другим соответствующим решением Наблюдательного совета заключение аудитора было принято.

Для сведения сообщаем, что в течение 2025 года в Фонд Возрождения Карабаха было пожертвовано в общей сложности 53 868 439 манатов. После снижения, зафиксированного в 2025 году, предварительные показатели 2026 года демонстрируют, что поступление пожертвований вновь перешло к динамике роста. Эта тенденция найдёт отражение в аудированной финансовой отчётности за следующий год.

Одновременно следует отметить, что в рамках инвестиционной деятельности в течение 2025 года Фонд получил финансовый доход в общей сложности 96 911 491 маната. Из этой суммы 88 302 802 маната приходятся на процентные доходы по долговым ценным бумагам, а 8 608 689 манатов — на процентные доходы по средствам, размещённым на банковских счетах с ежедневным начислением дохода.

Полученные финансовые доходы выросли на 29,94% по сравнению с показателями прошлого года. В результате доля финансовых доходов в общих доходах Фонда за год повысилась с 48,16% до 64,27%.

Тем самым по состоянию на 31 декабря 2025 года объём совокупных активов Фонда увеличился на 7,5%, или на 122,1 млн манатов, достигнув 1 739 869 260 манатов.

Рост общих, административных и прочих операционных расходов, наблюдавшийся в течение 2025 года, обусловлен расширением объёма поддержки, направляемой на восстановительные и строительные работы, а также интенсификацией фандрайзинговой и коммуникационной деятельности.

Одновременно следует отметить, что начисленный расход по налогу на прибыль Фонда за 2025 год составил 19 180 494 маната, что на 4 584 472 маната (31,41%) больше по сравнению с 2024 годом. Отметим, что пожертвования не облагаются налогом на прибыль — налог начисляется только на доходы, полученные Фондом от инвестиционной деятельности.

Напомним, что согласно спискам, опубликованным Государственной налоговой службой при Министерстве экономики по итогам 2025 года, Фонд возрождения Карабаха вошёл в число 100 крупнейших налогоплательщиков страны по обоим направлениям: Фонд занял 43-е место по начисленным налоговым обязательствам без учёта косвенных налогов (НДС и акцизов) и 74-е место по общей сумме уплаченных налогов.

С отчётностью Фонда и заключением аудитора можно ознакомиться на официальном сайте Фонда на азербайджанском и английском языках.

На азербайджанском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/255/MHBS-uygun-Maliyye-Hesabatlari-ve-Musteqil-Auditorun-Hesabati-2025.pdf

На английском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/513/IFRS-Financial-Statements-and-Independent-Auditor-s-Report-2025.pdf

Напомним, что согласно Уставу Фонда возрождения Карабаха, созданного на основании Указа Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 4 января 2021 года, Фонд применяет в своей деятельности и управлении передовые стандарты корпоративного управления. В соответствии с этими стандартами назначение внешнего аудитора Фонда и принятие аудиторского отчёта является одной из основных задач Наблюдательного совета.