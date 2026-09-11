Скончался мужчина, потерявший сознание на автобусной остановке в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти мужчину, которому стало плохо на автобусной остановке в Хатаинском районе Баку, не удалось.

Как сообщает 1news.az, речь идет о 69-летнем Рауфе Новрузове, 1957 года рождения.

Ранее сообщалось, что мужчина потерял сознание на остановке по улице Юсифа Сафарова. Находившийся рядом врач Ниджат Джахангирлы оказал ему первую помощь и провел сердечно-легочную реанимацию.

После этого Рауф Новрузов был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в расположенный поблизости Хатаинский медицинский центр. Однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

10:47

В Хатаинском районе Баку мужчине стало плохо во время ожидания автобуса на улице Юсифа Сафарова.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, кадры произошедшего распространились в социальных сетях.

По предварительной информации, мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, после чего упал на землю.

Находившийся поблизости врач Ниджат Джахангирлы заметил произошедшее и оказал мужчине первую помощь. Он также провел сердечно-легочную реанимацию.

Предположительно, своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить жизнь мужчине.