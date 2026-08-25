Момент смертельного ДТП в Сальяне попал на видео: мужчина погиб на глазах у матери - ВИДЕО

21 августа в селе Гарабаглы Сальянского района произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Qafqazinfo, автомобиль Mercedes сбил 32-летнего Сахиля Аскерли, переходившего дорогу. Мужчина был госпитализирован, однако скончался в больнице от полученных травм.

В соцсетях распространилась видеозапись произошедшего, на которой видно, как С.Аскерли вместе с матерью подошел к дороге, чтобы пересечь ее. Мужчина неправильно оценил скорость приближавшегося автомобиля, выбежал на проезжую часть, в результате чего попал под удар транспортного средства. Его мать осталась на обочине и стала свидетельницей произошедшего.

По данному факту проводится расследование.