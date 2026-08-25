​​​​​​​В Азербайджане за год число браков с участием лиц младше 18 лет снизилось

В Азербайджане в 2025 году официально зарегистрировали 117 браков, в которых один из вступивших в брак не достиг 18-летнего возраста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, соответствующие данные содержатся в статистическом сборнике «Дети в Азербайджане».

Согласно опубликованной информации, подавляющее большинство таких случаев пришлось на девушек. Из 117 несовершеннолетних, вступивших в зарегистрированный брак, 116 были девушками и один - юношей.

По сравнению с предыдущим годом количество подобных браков заметно сократилось. В 2024 году было зарегистрировано 185 браков с участием лиц младше 18 лет, причем во всех случаях несовершеннолетними были девушки.

В целом в 2025 году в Азербайджане зарегистрировали 48 546 браков. Годом ранее этот показатель составлял 49 508.