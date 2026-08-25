 В Бакинский зоопарк передали лошадь, которую использовали для катания на повозке - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Бакинский зоопарк передали лошадь, которую использовали для катания на повозке - ФОТО

First News Media21:23 - Сегодня
В Бакинский зоопарк передали лошадь, которую использовали для катания на повозке - ФОТО

Лошадь, которую использовали для катания на повозке в поселке Пиршаги, по инициативе IDEA передали в Бакинский зоологический парк.

Решение было принято на основании обращений граждан и публикаций в социальных сетях. Лошадь забрали с территории общественного пляжа IDEA в Пиршаги и передали специалистам зоопарка.

Ветеринары осмотрели животное и обработали раны, полученные из-за упряжи. Лошади также обеспечили корм и воду. В настоящее время она находится под наблюдением ветеринаров, продолжается ее лечение.

IDEA вновь призвала граждан бережно относиться к природе и не допускать случаев незаконного содержания животных. При выявлении подобных фактов граждан просят обращаться на горячую линию «Срочная помощь природе» по номеру 1113 или сообщать о них через официальные страницы организации в социальных сетях.

Поделиться:
412

Актуально

Xроника

Азербайджан упрощает визовые процедуры для гостей Формулы 1

Спорт

Лига чемпионов: «Сабах» забил четвертый гол в матче с «Хапоэлем» - ВИДЕО - ...

Политика

Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Экономика

Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через ...

Общество

Сын шехида Аресты Бахышовой поступил в зарубежные университеты

В Бакинский зоопарк передали лошадь, которую использовали для катания на повозке - ФОТО

Полад Бюльбюльоглы вновь вступил в брак

В Новханы автомобиль врезался в магазин - ВИДЕО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В Сумгайыте пропала 17-летняя девушка

Набравший 700 баллов Самир: «Я выбрал только одну специальность»

Состояние здоровья Нурани ухудшилось 

Новая жалоба на Нигяр Фархад: «Мы заплатили 8 500 манатов, но не смогли ни поступить в университет, ни вернуть свои деньги»

Последние новости

Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства

Сегодня, 23:20

Лига чемпионов: «Сабах» забил четвертый гол в матче с «Хапоэлем» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:05

Канада вводит ответные пошлины до 50% на американские товары

Сегодня, 23:00

Сын шехида Аресты Бахышовой поступил в зарубежные университеты

Сегодня, 22:39

Умерла легенда кантри Долли Партон

Сегодня, 22:12

В суд Армении направлены ходатайства об аресте шести фигурантов дела Кочаряна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

Александр Лукашенко поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сегодня, 21:47

Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сегодня, 21:42

В Бакинский зоопарк передали лошадь, которую использовали для катания на повозке - ФОТО

Сегодня, 21:23

Полад Бюльбюльоглы вновь вступил в брак

Сегодня, 20:55

В Новханы автомобиль врезался в магазин - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

В Армении найдено тело военнослужащего в повешенном состоянии

Сегодня, 20:20

Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через Азербайджан

Сегодня, 20:00

Азербайджанского футболиста арестовали на 20 дней за нецензурную брань во время прямого эфира

Сегодня, 19:45

Военнослужащие Азербайджана пройдут языковую подготовку у инструкторов США - ФОТО

Сегодня, 19:30

Директор ЦРУ США прибыл в РФ на переговоры

Сегодня, 19:15

Ирина Зарецка сохраняет лидерство в мировом рейтинге

Сегодня, 19:00

МИД РФ: Сокращение торговли с Арменией не вызовет потрясений

Сегодня, 18:45

Премьер Японии загрустила после травли тараканов в своей резиденции

Сегодня, 18:32

Пашинян заявил, что готов к диалогу с Гарегином II

Сегодня, 18:04
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10