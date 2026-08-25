В Бакинский зоопарк передали лошадь, которую использовали для катания на повозке - ФОТО

Лошадь, которую использовали для катания на повозке в поселке Пиршаги, по инициативе IDEA передали в Бакинский зоологический парк.

Решение было принято на основании обращений граждан и публикаций в социальных сетях. Лошадь забрали с территории общественного пляжа IDEA в Пиршаги и передали специалистам зоопарка.

Ветеринары осмотрели животное и обработали раны, полученные из-за упряжи. Лошади также обеспечили корм и воду. В настоящее время она находится под наблюдением ветеринаров, продолжается ее лечение.

IDEA вновь призвала граждан бережно относиться к природе и не допускать случаев незаконного содержания животных. При выявлении подобных фактов граждан просят обращаться на горячую линию «Срочная помощь природе» по номеру 1113 или сообщать о них через официальные страницы организации в социальных сетях.