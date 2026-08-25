Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на Вашем ответственном посту. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи".