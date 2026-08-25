Сын шехида Аресты Бахышовой поступил в зарубежные университеты

Сын единственной женщины — шехида Отечественной войны Аресты Бахышовой Мардан Мамедли получил возможность продолжить образование в зарубежном университете.

Как сообщает Lent.az, Мердан рассказал, что получил приглашения от университетов Латвии и Кипра.

По его словам, он набрал более 100 баллов на экзамене Duolingo English Test и был принят в Transport and Telecommunication Institute (TSI) в Латвии, а также в University of Lefke на Кипре.

Мардан отметил, что планирует начать обучение на Кипре, а затем перевестись в Латвию. Выбранная им специальность — бизнес-менеджмент.

«Я очень счастлив, что стал студентом. В моем образовании большую роль сыграли наше государство, руководство Oxford и мои преподаватели. Благодарю каждого из них», — сказал он.

Ареста Бахышова во время Отечественной войны оказывала медицинскую помощь раненым военнослужащим непосредственно на поле боя. Она погибла 23 октября 2020 года в боях за освобождение Губадлы.

Ареста Бахышова была посмертно награждена медалью «За Родину» распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

После нее остались сын Мардан и дочь Захра.