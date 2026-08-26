Где и когда в Баку не будет света 26 августа: список улиц и график отключений

В ряде районов Баку из-за ремонтных работ будут наблюдаться перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщили 1news.az в ОАО "Азеришыг", 26 августа в ряде трансформаторных пунктов столицы будут проведены ремонтно-проверочные и испытательные работы для повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

На территории Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (RETSİ) с 10:00 до 13:00 будут введены ограничения на подачу электроэнергии на части улиц Гусейн Джавида, Шафаята Мехтиева, Исфандияра Зулалова, Хидыра Мустафаева, Хагана Дадашова, Ахмеда Джавада и Васифа Алиева.

На некоторых участках улиц Яхьи Бакуви и Кёроглу Рахимова, относящихся к Наримановскому RETSİ, с 09:00 до 13:00 будет приостановлена подача электроэнергии.

Плановое отключение с 10:00 до 14:00 также затронет улицы Рустама Рустамова и Бекира Чобанзаде в Низаминском районе.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.