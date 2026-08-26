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Минимум 95 человек погибли, сотни пропали без вести после наводнения в Китае и Непале - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - Сегодня
Минимум 95 человек погибли, сотни пропали без вести после наводнения в Китае и Непале - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сотни людей, включая иностранных туристов, числятся пропавшими без вести после схода мощного селя и наводнения в приграничных районах Непала и Китая.

Как сообщает Reuters, в Непале спасатели обнаружили тела 95 погибших. В Тибете, находящемся под контролем Китая, зарегистрированы три погибших и 265 пропавших без вести.

По данным агентства, огромная масса грязи и камней обрушилась в реку на границе двух стран в Гималаях, вызвав мощное наводнение в Непале. Потоки воды и грязи разрушили дома, дороги и объекты энергетической инфраструктуры.

Министерство туризма Непала сообщило, что пропавшими без вести считаются как минимум 384 путешественника, в том числе 291 иностранный турист. Среди них более 100 граждан Индии, три гражданина США и 12 граждан Великобритании.

Предварительно причиной схода селя могло стать землетрясение магнитудой 4,4. По данным Немецкого центра исследования Земли (GFZ), подземные толчки произошли примерно за семь минут до схода селя.

В Китае объявлен второй по высоте уровень чрезвычайной ситуации. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил принять масштабные меры для поиска и спасения пропавших.

16:10

По меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнения в непальском округе Расува на границе с Китаем, около 400 туристов пропали без вести, сообщило в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на данные непальских правоохранительных органов.

Представитель полиции не исключил, что число жертв может вырасти.

По данным управления Непала по туризму, после наводнения как минимум 384 туриста числятся пропавшими без вести. Среди них 93 жителя Непала, 291 иностранец, в частности, граждане Великобритании, США, Австралии, Нидерландов, Малайзии и Индии. При этом гражданство 111 человек все еще устанавливается.

Пропавшими без вести числятся девять полицейских, служивших у границы Непала с Китаем.
Гражданство погибших не уточняется.

За время проведения поисково-спасательных операций сотрудникам сил безопасности удалось спасти 25 человек. Операции продолжаются, в них задействованы 14 вертолетов.

Наводнение произошло из-за повышения уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете и протекающей по территории Непала. 

Больше всего пострадали расположенные у реки населенные пункты, в частности, Тимуре и Сьяпрубеси.

Вода затопила рыночные площади и жилые кварталы, нанесла серьезный ущерб полицейским участкам и объектам гидроэнергетики, разрушила мосты и дороги.

По предварительным данным, причиной повышения уровня воды в реке может быть сход оползня в Тибете.

Источник: Интерфакс

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