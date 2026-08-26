В Баку вынесен приговор мужчине, жестоко убившему собственную мать

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор Эмилю Агиеву, обвиняемому в убийстве своей матери.

Как сообщает Oxu.az, государственный обвинитель просил приговорить Агиева к 19 годам лишения свободы. Его сестра, выступающая законным представителем потерпевшей, попросила суд назначить брату пожизненное заключение.

В своем последнем слове Эмиль Агиев заявил, что во время совершения преступления находился в невменяемом состоянии, и попросил суд назначить ему более мягкое наказание.

После совещания суд вынес приговор: Эмиль Агиев приговорен к 18 годам лишения свободы.

Напомним, преступление произошло 24 января 2025 года в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. Эмиль Агиев, 1981 года рождения, был задержан по подозрению в убийстве своей матери Хаят Агиевой, 1959 года рождения.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.2, 120.2.4 и 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана.